В Иране создали центры для слежки за местными евреями

Исламский ученый иранского режима Ахмед Абеди заявил в начале февраля на телеканале Noor TV, что покойный командир КСИР Касем Сулеймани создал центры для слежки за евреями в Исламской Республике.

«Что касается евреев в этой стране, которые шпионят в пользу Израиля, Сулеймани создал центры для наблюдения за сионистскими шпионами. Он создал много таких центров», — сказал Абеди, согласно транскрипции иранского телеканала Noor TV, транслируемого Институтом исследований СМИ Ближнего Востока. (MEMRI), независимая беспартийная организация по мониторингу прессы.

По оценкам, в Иране проживает менее 10 000 персидских евреев. Население Ирана составляет почти 83 миллиона человек.

«Абеди сказал, что Сулеймани активно участвовал в строительстве религиозных центров в Наджафе, Ирак, а «Хизбалла» на юге Ливана строила туннель, ведущий в Израиль, и создавала концентрированные медицинские программы для йеменцев, обучая их стать хирургами всего за шесть месяцев», — сообщает MEMRI.

По словам Абеди, «Сулеймани приложил много усилий для защиты целостности семинарии Наджафа. Вы много слышали о его борьбе против ИГИЛ, а также против организаций такфири и салафитов, но он приложил гораздо больше усилий в религиозные семинарии за границей, и я бы не стал вдаваться в подробности».

Абеди добавил, что «на юге Ливана было время, когда сионисты обладали такой разведывательной поддержкой и были настолько мощными, что, например, мученик «Хизбаллы» сидел в своей квартире в многоэтажном доме… Представьте себе, как враг может убить кого-то, выпустив пулю или ракету, чтобы убить великого мученика».

Абеди , говоря о Йемене, где иранский режим поддерживает движение хуситов, и сказал: «Сулеймани привез людей из Йемена и заставил их пройти медицинское обучение. Если студентам-медикам потребуется 6-10 лет в медицинской школе, чтобы стать врачами, то Сулеймани подготовил концентрированные классы для их, и в течение шести месяцев он превратит их в хирургов и отправит на несправедливую и неравноправную войну, которую саудовцы ведут против йеменцев».

По словам иранского ученого, лозунг движения хуситов: «Аллах Великий, Смерть Америке, Смерть Израилю, Проклятие евреям, Победа исламу».

Источник: http://cursorinfo.co.il