«  
  »

В Грузии штурмом взят офис главы партии Саакашвили — он арестован

В Грузии арестовали лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. Как сообщает Общественное телевидение Грузии, сотрудники полиции штурмовали его офис в Тбилиси. Операция началась на рассвете — штаб-квартиру ЕНД окружили полицейские, в том числе отряд сил быстрого реагирования.

Мелия забаррикадировался вместе со своими сторонниками в одном из кабинетов офиса партии, поэтому полицейским пришлось провести операцию по задержанию и взять его штурмом.

«Рустави 2» добавляет, что силовики применили слезоточивый газ. Мелия был задержан, силовики вывезли его с территории офиса на бронированной машине.

23 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  