В Грузии штурмом взят офис главы партии Саакашвили — он арестован

В Грузии арестовали лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. Как сообщает Общественное телевидение Грузии, сотрудники полиции штурмовали его офис в Тбилиси. Операция началась на рассвете — штаб-квартиру ЕНД окружили полицейские, в том числе отряд сил быстрого реагирования.

Мелия забаррикадировался вместе со своими сторонниками в одном из кабинетов офиса партии, поэтому полицейским пришлось провести операцию по задержанию и взять его штурмом.

«Рустави 2» добавляет, что силовики применили слезоточивый газ. Мелия был задержан, силовики вывезли его с территории офиса на бронированной машине.