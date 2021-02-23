Услуги в сфере промышленной безопасности на предприятиях

«Эталон Гарант» специализируется на услугах в сфере промышленной безопасности. Экспертизы, регистрация ОПО, декларация, разработка документов. Комплексный подход поможет обеспечить на промышленных объектах высокий уровень безопасности.

Проводимые экспертизы – виды и задачи

На любых промышленных объектах необходимо обеспечивать меры в рамках промбезопасности, создавать соответствующие условия производства и труда, чтобы свести к риску вероятность возникновения аварий и других опасных ситуаций. Область промбезопасности регулируется нормами и законами.

В специальных мероприятиях нуждаются все объекты промышленной безопасности, связанные с осуществлением сложных технологических процессов, с перемещением грузов и людей, с опасными производственными процессами и пр. В отношении таких объектов проводят специальную экспертизу, сокращенно (ЭПБ), результатом которой становится заключение эксперта – может ли сооружение или техническое устройство эксплуатироваться, соответствует ли оно установленным стандартам и т.д.

Компания проводит разные виды экспертиз в сфере промбезопасности:

технических устройств – оценка на соответствие различным нормам;

сооружений – оценка состояния, соответствия нормативам и т.д.;

проектной документации – экспертизу проводят при работах по модернизации ОПО, мероприятиях по закрытию таких объектов и др.;

декларации ПБ – эксперты проверяют документ на достоверность и другие показатели, суть в том, что компания, разрабатывающая декларацию, не может сама одновременно проводить ее экспертизу.

Подробнее с услугами в области проведения ЭРБ знакомьтесь на сайте «Эталон Гарант».

Другие услуги

«Эталон Гарант» предоставляет широкий спектр услуг для строящихся и уже работающих объектов промбезопасности. Компания проводит регистрацию технических устройств и механизмов:

кранов;

трубопроводов;

экскаваторов;

строительных подъемников;

лифтов;

электроталей (грузоподъемностью выше 10 т) и др.

Эксплуатация таких устройств и механизмов несет в себе определенные риски для жизни и здоровья людей, работающих с оборудованием и находящихся рядом с данными объектами. Поэтому устройства проходят проверку, регистрируются и ставятся на учет (если получили одобрение экспертной комиссии).

Полную информацию о видах услуг можно получить на сайте «Эталон Гарант», здесь же предусмотрены формы для заказа бесплатной консультации и обратной связи. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.