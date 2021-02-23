Ученые нашли следы огромного спутника Марса

Небольшие размеры небесных тел натолкнули исследователей к выводу, что на самом деле астероиды были захвачены в гравитационное поле Марса. Однако захваченные объекты должны следовать по эксцентрической орбите вокруг планеты, и эта орбита будет иметь случайный наклон. Вопреки этой гипотезе, орбиты марсианских лун почти круглые, они движутся в экваториальной плоскости Марса. Для решения этой проблемы исследователи применили компьютерное моделирование.

Так исследователи смогли проследить орбиты и их изменение. Как оказалось, орбиты Фобоса и Деймоса пересекались в прошлом. Поэтому ученые предположили, что они могут иметь одно и то же происхождение. Исследователи отмечают, что большое небесное тело двигалось по орбите, а затем распалась из-за столкновения с другим телом. Ученые предполагают, что Фобос и Деймос — это остатки того небесного тела.

Используя эти результаты и их уточненную теорию о приливных явлениях, исследователи провели сотни компьютерных симуляций для отслеживания орбит Луны в обратном направлении до тех пор, пока они не достигли пересечения — момента рождения Фобоса и Деймоса. В зависимости от моделирования эта точка во времени лежит между 1 и 2.7 млрд лет назад.

Изображения и измерения, сделанные другими зондами Марса, указывают на то, что Фобос и Деймос сделаны из очень пористого материала. При плотности менее 2 граммов на кубический сантиметр их плотность значительно ниже средней плотности Земли, которая составляет 5.5 граммов на кубический сантиметр.

Исследователи изучают луны Марса, Фобос и Деймос, с момента их открытия в 1877 году. Они очень маленькие: Фобос диаметром 22 км, он в 160 раз меньше, чем Луна, а Деймос еще меньше — его диаметр всего 12 км.