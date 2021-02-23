США заявили о «хорошем» воздействии санкций на проект «Северный поток-2»

США заявили, что они наблюдают прогресс в результате выхода европейских компаний из строительства газопровода «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и Германию, однако критики призывают к более решительным действиям.

В докладе, составленном по требованию Конгресса, Госдепартамент назвал 18 преимущественно западных компаний, которые не будут подвергнуты санкциям, сообщили внешнеполитическое ведомство и законодатели.

Компании предприняли «добросовестные усилия по сворачиванию деятельности, связанной с «Северным потоком –2″», заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Это показывает, что цели законодателей и наши действия дают хороший результат», – сказал он, имея в виду неприятие проекта двумя основными американскими партиями, которое восходит к временам бывшего президента Дональда Трампа.

Прайс назвал только одну компанию, которая будет подвергнута американским санкциям. Это российская компания «КВТ-Рус», которая, по его словам, занимается укладкой труб для «Северного потока – 2».

Компании принадлежит российское судно-трубоукладчик «Фортуна», участвующее в строительстве «Северного потока – 2», которое включено минфином США в санкционный список по закону «О защите европейской энергетической безопасности» (PEESA).

Месяцем ранее оно попало под американские ограничительные меры в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Санкции подразумевают блокировку активов юридических лиц и запрет на банковские операции на территории США.

Первые санкции в отношении «Фортуны» и «КВТ-Рус» были введены США 19 января.

Несмотря на введение ограничительных мер, трубоукладчик продолжил работы по завершению «Северного потока – 2».

Сейчас работы ведутся в территориальных водах Дании.

Байден продолжает критиковать «Северный поток – 2», заявляя, что он ободряет Россию и ослабляет рычаги влияния таких уязвимых стран, как Украина.

Президент Байден считает, что «Северный поток – 2» – плохая сделка, заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и потому, что она идет вразрез с заявленными Европой целями в области энергетики и безопасности», – подчеркнула она.

«Мы продолжаем отслеживать деятельность по завершению или сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о необходимости введения санкций», – заявила Джен Паски.

«Они – лишь один из многих важных инструментов обеспечения энергетической безопасности, – отметила она. – Поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами над укреплением европейской энергетической безопасности».

В то же время администрация Байдена обещает более активно сотрудничать с европейскими странами, включая Германию, которая утверждает, что проект имеет жизненно важное значение для поставок энергии, несмотря на опасения в отношении России.

«Что касается наших союзников и партнеров, будет справедливо сказать, что наши действия не застанут их врасплох», – сказал Прайс.

«Мы будем и дальше отслеживать деятельность, которая может привести к дополнительным наказаниям, включая санкции, но, как мне кажется, было бы неправильно думать о санкциях как о единственном инструменте в нашем инструментарии», – добавил он.

В статье, опубликованной в журнале Politico, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба предупредили, что Россия находится в «опасной близости» к завершению «Северного потока – 2».

Украинцы убеждены, что в случае ее успеха, их безопасность не будет волновать Запад, написали они.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все средства в его распоряжении, чтобы не допустить завершения проекта», – написали они.

Республиканские законодатели в свою очередь обвинили Байдена в отказе от своих обещаний ужесточить подход к России.

«Этот доклад – подарок России и ее усилиям по подрыву европейской энергетической безопасности, дестабилизации Украины, содействию коррупции и ее пагубному влиянию по всей Европе», – заявил ведущий республиканец в комитете Сената по международным отношениям Джим Риш.