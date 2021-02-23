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США расширили санкции против «Северного потока-2»

США расширили санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом заявили в американском Минфине.

Ведомство внесло в еще один санкционный список занятое в строительстве «Северного потока-2» судно-трубоукладчик «Фортуна». Также рестрикции в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус».

Ранее была раскрыта дилемма Байдена в отношении «Северного потока-2». Так, глава Белого дома хотел бы укрепить сотрудничество с Германией, однако сближению двух стран мешают разные позиции по строительству газопровода.

23 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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