Соцсеть Clubhouse заявила о взломе и утечке разговоров пользователей

Сервис для голосового общения и онлайн-конференций Clubhouse заявил об утечке разговоров пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

Один из юзеров платформы создал свой собственный веб-сайт, на который транслировал беседы из нескольких комнат нашумевшей социальной сети. В Clubhouse рассказали, что этого пользователи уже заблокировали, а также приняли меры, чтобы предотвратить повторные хакерские атаки.

По мнению экспертов, создатели приложения не могут обещать, что в дальнейшем им удастся избежать утечек данных. Специалисты из Стэнфордской интернет-обсерватории заявили, что пользователи платформы должны учитывать, что все их разговоры могут записываться.

Отмечается, что в настоящее время Clubhouse сотрудничает с китайским стартапом Agora Inc. Глава Стэнфордской интернет-обсерватории и бывший руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что сотрудничество двух компаний «вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности, особенно это касается китайских граждан и диссидентов, считающих, что их разговоры находятся вне досягаемости государственного надзора».

Clubhouse — новая социальная сеть, зарегистрироваться в которой можно только при наличии приглашения. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности, основателя SpaceX Илона Маска.