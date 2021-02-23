«Семейка Крудс 2» не уступила лидерства в прокате

Полнометражный мультфильм студии Universal «Семейка Крудсов: Новая эра» в очередной раз возглавил американский прокат. На прошедших выходных вышедший еще в конце ноября прошлого года сиквел заработал 1,7 миллиона долларов, не оставив шанса своим конкурентам.

Совокупные сборы проекта в Северной Америке уже превысили 50 миллионов долларов. Вероятнее всего, уже в ближайшее время анимационному фильму удастся обойти фантастический триллер «Довод» и стать самым кассовым проектом домашнего проката после начала пандемии коронавируса. В мировом прокате на счету «Семейки Крудс 2» уже более 154 миллионов долларов.

Детектив «Мелочи» финишировал вторым с результатом 1,2 миллиона долларов. Примечательно, что он демонстрировался в Северной Америке на большем числе экранов. Третью строчку рейтинга в завершившиеся выходные заняла биографическая драма под названием «Иуда и черный мессия», посвященная лидеру Черных Пантер. Она заработала чуть более 900 тысяч долларов.

Напомним, что ситуация на американском кинорынке радикально отличалась от ситуации на китайском, где фильмы местного производства в то же самое время устанавливали кассовые рекорды.