Реквизит из известных фильмов, который был продан за огромные деньги

Того самого ужасного и где-то даже забавного чужого, который бодро вырывался из груди одного из членов экипажа соорудил лично режиссер картины Ридли Скотт из пластика, гипса и эпоксидной смолы. А в 2004 году «Мини-чужого» купил британский музыкант за Крис де Бург за 43 000 долларов.

2. Пистолет Рика Декарда из фильма «Бегущий по лезвию» (1982)Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

В 2009 году реквизит, который использовал Харрисон Форд на съемках, был продан за 270 000 долларов. Актеры пытались получить часть суммы от продажи, чтобы передать эти деньги на благотворительность, но им не удалось.

3. Робот Робби из фильма «Запретная планета» (1956) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

Фанатам научной фантастики очень понравился робот Робби и за него удалось выручить при продаже солидную сумму в 5,3 млн долларов

4. Белое платье Мэрилин Монро из «Зуд седьмого года» (1955)

То самое платье, которое превратило Мэрилин Монро в икону стиля своего времени стало и самым дорогим платьем в кино среди всех когда-либо проданных. Актриса Дебби Рейнольдс приобрела его на аукционе за 4,6 млн долларов в 2011 году.

5. Текст Одри Хепберн из «Завтрак у Тиффани» (1961)

Оригинальный текст Одри Хепберн с ее примечаниями и заметками ушел, как и многие вещи после смерти актрисы, с молотка. В 2018 году его купили за 811 615 долларов.

6. Световой меч Люка Скайуокера из «Звездные войны» (1977)

Бюджет картины был очень ограничен и съемочной группе приходилось изобретать реквизит «на коленке». Так световой меч Люка собрали из деталей камеры, причем на съемках использовали три разные рукояти. В результате две из них была проданы — в 2008 году за 240 000 долларов и в 2017 году за 450 000 долларов , а третью подарили франшизе Ripley’s Believe It or Not!, в рамках которой выставляют редкие и причудливые вещи.

7. Оригинальная модель Кинг-Конга из «Кинг-Конг» (1933)Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

В 2009 году 56-сантиметровая модель Кинг-Когда была продана за 200 000 долларов коллекционеру. При этом кроличий мех, который когда-то покрывал ее полносью сгнил, остался только проволочный каркас и пластиковые детали.

8. Меч Арагорна из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

Реквизит из этой картины был продан за приличные деньги , особенно это касается знаменитых мечей. Так Жало, меч Фродо, ушел за 161 000 долларов, посох Гендальфа — за 325 000 долларов, а Андурил, меч Арагорна, оценили в 437 000 долларов.

9. Рубиновые башмачки Дороти из картины «Волшебник из страны Оз» (1939) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

На съемках использовали три пары волшебных туфелек. Одна пара оценивается в 1 млн долларов и принадлежит Смитсоновскому институту, вторую пару выставляли на аукцион, но запрошенную цену в 2 млн долларов так никто за нее и не дал, а наименее «использованная» пара была продана за 666 000 долларов.

10. Aston Martin DB5 Джеймса Бонда из фильмов «Голдфингер» (1964) и «Шаровая молния» (1965) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

Специально для съемок фильмов про Джеймса Бонда было изготовлено несколько уникальных моделей Aston Martin. Один из автомобилей принадлежал автолюбителю из Флориды, но в 1997 году его угнали и так и не нашли. Другое же авто в 2010 году было продано за 4,6 млн долларов.

11. Транслунный сферический космический шаттл Aries 1B из «2001: Космическая одиссея» (1968) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

По распоряжению Стэнли Кубрика все миниатюрные модели, использованные в фильме, были уничтожены. Но Aries 1B повезло уцелеть. Он хранился в доме учителя рисования в Великобритании более 40 лет, а затем был продан Академии киноискусств и наук за 344 000 долларов и теперь выставлен в музее в Лос-Анджелесе.

12. Платье Одри Хепберн из «Моя прекрасная леди» (1964)Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

Еще одно культовое платье. Разработанное Сесилом Битоном, которой получил за костюмы к картине премию «Оскар», оно было продано в 2017 году за 3,7 млн долларов

13. Кожаные штаны Сэнди из картины «Бриолин» (1978) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

Эти штаны за 162 000 долларов приобрела на аукционе основательница компании Spanx, занимающейся производством леггинсов и женского нижнего белья, Сара Блейкли

14. Пианино Сэма из фильма «Касабланка» (1942) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

В 2014 году маленькое пианино, за которым так шикарно Сэм исполнил песню As Time Goes By, было продано за 3,4 млн долларов.

15. Шлем Дарта Вейдера из картины «Звездные войны» (1977)Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

Первый аукцион по продаже культового шлема закончился с ценой 400 000 долларов. Позже шлем снова выставили на продажу и в этот раз на аукционе за него отдали 898 420 долларов.

16. Протонный бластер из «Охотники за привидениями» (1984) Реквизит из известных фильмов, который был продан за крупные суммы

В первом и втором фильме серии этот протонный бластер носил Гарольд Рамис. В 2012 году знаменитый реквизит был продан за 160 000 долларов.