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Появились первые фотографии наушников Apple третьего поколения

Фотографии новых наушников AirPods третьего поколения появились в сети. Снимки разместил сайт 52audio.

На фотографиях видно, что аксессуару придали новую форму. Так, новые наушники Apple стали чуть толще, вместе с тем «ножка» стала короче, чем у других моделей. Изменения претерпел и кейс — он стал шире, но все же сохранил карманный размер.

Источник утверждает, будто в AirPods 3 будет встроена функция выравнивания давления в ухе пользователя, что будет способствовать более долгой и комфортной носке. Кроме того, на самом аксессуаре появятся сенсорные площадки для управления жестами.

23 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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