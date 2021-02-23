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Ольга Куриленко показала себя в повседневной жизни

Ольга Куриленко показала себя в повседневной жизни

Известная голливудская актриса поразила натуральной красотой. Ее годы — ее украшение, иначе и не скажешь. Или она действительно изобрела эликсир молодости.

Так, на своей странице в Instagram Куриленко опубликовала селфи, на котором позирует без грамма косметики. Удивительно для модели, не так ли? Впрочем, злоупотребление «украшениями» и фотошопом — не про Ольгу. Распущенные волосы, аккуратные бровки и милая улыбка… она действительно похожа на 15-летнюю девчонку.

Вот такой я нравлюсь себе больше всего: натуральной и без макияжа, — отметила звезда.

И фанаты полностью разделяют ее мнение.

23 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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