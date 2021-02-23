Новый глава Пентагона обещает помочь Украине освободить оккупированные Россией территории

Новый глава минобороны США заявил, что американские войска будут бороться против России вместе с Украиной.



Ллойд Остин заявил о том, что американская армия будет оказывать Украине всю необходимую поддержку и обеспечит совместные усилия по противодействию Москве в ее агрессивных и оккупационных планах. Информацию на этот счет глава Пентагона озвучил в ходе разговора с главой минобороны Украины А. Тараном.

«США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Ллойд Остин подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», — сказано на сайте Минобороны США.



Что конкретно подразумевает глава американского Минобороны под борьбой с РФ не уточняется, однако, специалисты обращают внимание на тот факт, что риторика главы Пентагона указывает на то, что США намерены усилить поддержку Украины в вопросе деоккупации ее территорий.

В Москве уже проистерили на слова нового главы Пентагона.

Очевидно, что при нынешнем режиме на РФ единственный способ реального урегулирования – деоккупация Донбасса и Крыма. Опыт показывает, что никакой политический диалог с бандами «ДНР» и «ЛНР» не имеет реальных перспектив, т.к. эти бандитские марионеточные формирования полностью подконтрольны Кремлю и управляются из Москвы, цель которой внедрить в тело Украины гнойник в видео этих двух банд для подрыва Украины.