Новые санкции ЕС в отношении Москвы утвердят за неделю

Общеевропейские санкции за уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального в течение недели пройдут утверждение. Об этом после принципиальной договоренности стран Евросоюза по этим ограничениям заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, фигурантами станут высокопоставленные чиновники, ответственные за арест, выдвижение обвинения и приговор политику. При этом Боррель отказался озвучить фамилии тех, кого планируется внести в санкционный список

Ранее сегодня Reuters передало, что санкции грозят председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину, директору Росгвардии Виктору Золотову, главам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову и Генпрокуратуры Игорю Краснову.

По данным СМИ, российских олигархов, приближенных к президенту Владимиру Путину, санкции вряд ли коснутся по причине того, что в ЕС есть разногласия на этот счет. Есть государства, которые опасаются, что мера окончательно испортит отношения с Москвой — тем более что глава МИД Сергей Лавров грозил Брюсселю разрывом.

Боррель на пресс-конференции подтвердил, что санкции не затронут представителей бизнеса.

Как заявила сегодня «Эху Москвы» адвокат Навального Ольга Михайлова, оппозиционера признали склонным к побегу, а потому она сомневается, что его освободят досрочно.

«Не слышала, чтобы заключенные с такой пометкой выходили по УДО, — сказала защитница. — Никто такого прошения удовлетворять не будет».