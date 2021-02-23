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Названы привычки, ускоряющие старение

Медики составили список вредных привычек, от которых следует избавляться, чтобы продлить жизнь. Об этом пишет replyua.net.

Специалисты рекомендуют отказаться от курения и злоупотребления спиртными напитками, особенно ликерами и сладкими коктейлями, которые негативно воздействуют на состояние кожи. Если совсем бросить курить проблематично, то желательно сократить количество выкуриваемых в день сигарет и не курить на голодный желудок.

Еще одна опасная привычка — пренебрежение сном. Дефицит отдыха и сон менее 8 часов в сутки могут стать причиной развития депрессивного состояния и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также приблизить старение могут регулярные жесткие диеты, чрезмерное употребление сахара и малоподвижный образ жизни. Еще медики советуют не забывать о средствах защиты от солнечных лучей в летние месяцы.

23 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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