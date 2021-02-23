НАСА опубликовало звуки с поверхности Марса

«Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов», — говорится в публикации аккаунта от имени ровера Perseverance.

На записи слышны треск и гул.

Накануне, 22 февраля, НАСА показало видео посадки Perseverance на поверхность Марса. Кадры были сделаны несколькими камерами, находившимися на борту марсохода. Одна из них снимала происходящее внизу, в частности, поверхность планеты. Вторая показывала процесс сверху.