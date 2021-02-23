Голливудский актер Леонардо ДиКаприо лишился главной роли в триллере «Убийцы цветочной луны» кинорежиссера Мартина Скорсезе.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, роль, которую должен был сыграть Ди Каприо, достанется американскому актеру Джесси Племонсу.

Джесси Племонс известен благодаря сериалам «Огни ночной пятницы», «Во все тяжкие» и «Фарго» и является двукратным номинантом на премию «Эмми». Ранее он сотрудничал с Мартином Скорсезе в фильме 2019 года «Ирландец».

Леонардо ДиКаприо, впрочем, останется в фильме, но ему придется исполнить второстепенную роль. Одну из главных ролей сыграет также Роберт Де Ниро.

Сценарий фильма «Убийцы цветочной луны» написан Эриком Ротом на основе одноименного романа Девида Гранна. В ноябре прошлого года сценарист рассказал, что внес изменения в сценарий по инициативе Леонардо Ди Каприо.

История фильма разворачивается 20-х годах прошлого века вокруг индейского племени осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Коренных жителей убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. ФБР приступает к расследованию массовых убийств осейджей.

Съемки фильма начнутся весной 2021 года.