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Израиль охватила крупнейшая экологическая катастрофа

Природная катастрофа произошла в границах Израиля: воды Средиземного моря оказались отравлены. Предположительно, токсичные вещества попали в акваторию c танкера.

Под подозрением оказались 10 судов. Какое именно из них слило нефтепродукты, установит расследование. С места взяты пробы мазута.

Загрязнение привело к массовой гибели морских животных, начиная от кита и заканчивая птицами и черепахами. Пострадали также гражданские ликвидаторы аварии, отмечает Der Spiegel.

Все пляжи в полосе длиной 170 км из-за случившегося принудительно закрыты. Экокатастрофу уже признали самой крупной за десятки лет. Власти еврейского государства не исключают, что на ее ликвидацию уйдут годы.

23 февраля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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