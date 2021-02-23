НАСА опубликовало звуки с поверхности Марса Названы привычки, ускоряющие старение » Израиль охватила крупнейшая экологическая катастрофа Природная катастрофа произошла в границах Израиля: воды Средиземного моря оказались отравлены. Предположительно, токсичные вещества попали в акваторию c танкера. Под подозрением оказались 10 судов. Какое именно из них слило нефтепродукты, установит расследование. С места взяты пробы мазута. Загрязнение привело к массовой гибели морских животных, начиная от кита и заканчивая птицами и черепахами. Пострадали также гражданские ликвидаторы аварии, отмечает Der Spiegel. Все пляжи в полосе длиной 170 км из-за случившегося принудительно закрыты. Экокатастрофу уже признали самой крупной за десятки лет. Власти еврейского государства не исключают, что на ее ликвидацию уйдут годы.