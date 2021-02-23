Исследование: ношение очков, возможно, снижает риск заболевания COVID-19

Вероятность заразиться коронавирусом у людей, носящих очки, возможно, в три раза меньше, чем у остальных.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Индии.

Предварительные результаты исследования показывают, что обладатели очков, возможно, получают дополнительную защиту, потому что они реже прикасаются к глазам, чем большинство людей.

«Прикосновение и потирание глаз загрязненными руками может быть важным путем заражения» COVID-19, говорится в публикации, размещенной на сайте medRxiv, где собираются результаты медицинских исследований до их рецензирования.

Новое исследование показало, что риск заражения был в 2-3 раза ниже среди тех, кто носит очки «в течение длительного времени», то есть не менее восьми часов в день, отмечается в публикации.

Исследование проводилось летом прошлого года в медицинском центре KV COVID Hospital в округе Канпурдехат на севере страны. В нем участвовало 304 пациента в возрасте от 10 до 80 лет.