Илон Маск больше не самый богатый человек в мире

Причиной стал обвал акций Teslа, свидетельствуют данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Маск потерял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира. Теперь на первом месте основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $186 млрд. Маск расположился за ним следом.

Напомним, 22 февраля котировки акций Tesla рухнули на 8,55%, до $714,5. Накануне сообщалось о планах Tesla приобрести биткойны на сумму $1,5 млрд. 21 февраля стоимость биткойна обновила исторический максимум и превысила $58 тыс., но уже через два дня произошел обвал, и криптовалюта подешевела сразу до менее $50 тыс.