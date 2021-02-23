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Илон Маск больше не самый богатый человек в мире

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за прошедшие сутки потерял сразу $15,2 млрд. Его состояние сократилось до $183 млрд, передает Bloomberg.

Причиной стал обвал акций Teslа, свидетельствуют данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index.

Маск потерял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира. Теперь на первом месте основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $186 млрд. Маск расположился за ним следом.

Напомним, 22 февраля котировки акций Tesla рухнули на 8,55%, до $714,5. Накануне сообщалось о планах Tesla приобрести биткойны на сумму $1,5 млрд. 21 февраля стоимость биткойна обновила исторический максимум и превысила $58 тыс., но уже через два дня произошел обвал, и криптовалюта подешевела сразу до менее $50 тыс.

23 февраля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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