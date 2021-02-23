Hyundai представила электромобиль с солнечной крышей и быстрой зарядкой

Hyundai

Компания Hyundai представила электрический кроссовер Ioniq 5. Его аккумулятор позволяет проезжать на одном заряде до 480 километров, а на зарядку от 10 до 80 процентов у машины уходит 18 минут. Он также может быть оснащен крышей с солнечными панелями, пассивно заряжающей автомобиль.

Электромобили, в отличие от автомобилей, работающих бензине и дизельном топливе, могут получать энергию для езды разными способами. Помимо очевидной зарядки на зарядной станции или домашней сети, многие электромобили могут получать энергию при помощи рекуперативного торможения. Особенно эффективен такой способ подзарядки при езде вниз по дороге с уклоном. Также есть проекты электромобилей и гибридов, в которых заряд аккумулятора восполняется с помощью солнечной панели на крыше или в тенте-чехле. Но пока такая функция есть либо в нишевых мелкосерийных электромобилях, либо гибридных моделях и прототипах крупных производителей, и массово она пока не применяется.

Hyundai представила Ioniq 5 — свой первый автомобиль, построенный на электрической платформе (ранее компания производила электрические версии обычных моделей), который среди прочего выделяется опциональной солнечной крышей. Панель состоит из 46 отдельных сегментов, покрывающих большую часть крыши. Компания не указывает, сколько энергии вырабатывают солнечная батарея, но Wired отмечает, что она производит 210 ватт-часов энергии.

Электромобиль поддерживает 400- и 800-ваттную зарядку, и при использовании 350-ваттного зарядного устройства он увеличивает заряд аккумулятора с 10 до 80 процентов за 18 минут. Кроме того, за пять минут он получает достаточно энергии на 100 километров езды по циклу WLTP. Ioniq 5 поддерживает зарядку в обе стороны и может заряжать другие автомобили или питать обычные электрические устройства и бытовую технику через два разъема, имеющих мощность 3,6 киловатт.

Интерьер Ioniq 5

Автомобиль будет поставляться в разных версиях, различающихся приводом (задний или полный) и запасом хода. Компания заявляет, что одна из версий с задним приводом и аккумулятором 72,6 киловатт будет проезжать на одном заряде 470-480 километров по циклу WLTP. Самая мощная версия будет развивать мощность 306 лошадиных сил и разгоняться до 100 километров в час за 5,2 секунды. Компания не называет цены на версии, но отмечает, что автомобиль поступит в продажу в первой половине 2021 года.