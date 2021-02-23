Германия получит израильские системы активной защиты бронетехники TROPHY

Министр обороны Израиля Бени Ганц: «Мы снова видим, как ведущие оборонные структуры по всему миру дают высокую оценку израильским инновациям и технологиям. Как и любая разработка Управления оборонных исследований и разработок (MAFAT) министерства обороны, TROPHY — это, прежде всего, средство спасения жизней. Такое свидетельство доверия в израильской системе со стороны Германии еще раз подчеркивает важность наших отношении и тесное сотрудничество между нашими странами, а также демонстрирует промышленную мощь Израиля.»

Соглашение подписали генеральный директор министерства обороны Израиля генерал-майор запаса Амир Эшель и уполномоченный Федерального управления вооруженных сил Германии по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке. Договор предусматривает поставку систем TROPHY для роты танков, обеспечение ресурса активной части системы и запасных частей, а также оперативную и техническую подготовку. Поставки будут реализованы в течение нескольких лет.

Начальник Управления исследований и разработок в министерстве обороны Израиля бригадный генерал Янив Ротем: «Мы благодарим министерство обороны Германии за его доверие к нашему оборонному ведомству и промышленности Израиля. Мы уверены, что эта система максимально повысит защиту и возможности основных боевых танков ФРГ».

Начальник боевого отдела Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера полковник Юрген Шмидт: «Мы с нетерпением ждем возможности использовать хорошо зарекомендовавшую себя израильскую систему TROPHY для защиты нашего основного боевого танка LEOPARD. 2. Мы хотели бы поблагодарить министерство обороны Израиля за отличное сотрудничество в обеспечении современных систем активной защиты на благо немецких военнослужащих».

Исполнительный вице-президент и глава отдела наземных и военно-морских систем RAFAEL доктор Ран Гозали: «Германия присоединяется к группе стран, уже выбравших TROPHY APS для защиты своих войск и техники от постоянно растущей угрозы противотанковых ракет. Мы благодарны правительству Германии за присоединение к другим странам-пользователям и за их доверие к нашей системе и нашему опыту, и рассчитываем на плодотворное сотрудничество с KMW (германской фирмой-производителем танков LEOPARD 2)».

Система TROPHY производства RAFAEL (известная в Израиле под именем «Ветровка» (на иврите — «меиль руах») считается одной из самых эффективных систем активной защиты в мире, способной защитить бронетехнику от целого ряда противотанковых средств и ракетного огня. Это проверенный в боях механизм, который уже много лет работает в Армии обороны Израиля и интегрирован в основные бронемашины ударных подразделений армии — танк «Меркава 4» и БТР «Намер». Его возможности были продемонстрированы в многочисленных военных операциях и спасли жизни многих израильских военнослужащих.