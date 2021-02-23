Джейн Сеймур — 70

Джойс Пенелопа Вильгельмина Франкенберг родилась в Великобритании, в лондонском пригороде Хейз, в семье акушера Джона Франкенберга и его жены Мике. Джона Франкенберг — британец еврейского происхождения, среди его предков были выходцы из Польши и Германии; Мике — голландка.

В 17 лет Джойс решила взять себе сценический псевдоним в честь одной из жён короля Генриха VIII.

Джейн Сеймур дебютировала в кино в 1969 году в военном мюзикле Ричарда Аттенборо «О, что за чудесная война». Из-за того, что она исполнила эпизодическую роль, ее имя в титрах не указали, но уже через год Сеймур сыграла главную роль — еврейку, которая скрывается от нацистов во время Второй мировой войны — в драме Бенте Кристенсена «Единственный путь».

В 1973 году актриса дебютировала на телевидении в сериале «Линия Онедина». Этот год оказался щедрым на проекты: за шоу последовали съемки в фантастической ленте Джека Смайта «Франкенштейн: Правдивая история» и в байопике «Молодой Уинстон», где Сеймур сыграла любовницу Черчилля Памеллу Плауден.

Однако всемирную известность ей принесла роль Солитер в восьмом фильме бондианы «Живи и дай умереть». В 1977 году артистка получила первую номинацию на «Эмми» за сериал «Капитан и короли», в 1981-м — первый «Золотой глобус» как лучшая актриса за мини-сериал «К востоку от рая».

Российской аудитории Сеймур полюбилась благодаря драматическому сериалу Бет Салливан «Доктор Куин, женщина-врач», выходившему в 1990-е. За роль врача звезда удостоилась почетного «Золотого глобуса».

Сеймур по сей день снимается в кино: в прошлом году актриса сыграла второстепенные роли в комедиях «Дедушка нелегкого поведения» и «День Друзейдарения». За свою деятельность знаменитость была удостоена ордена Британской империи. 15 февраля Джейн Сеймур исполнилось 70 лет.