Два казино Лас-Вегаса хотят подключиться к сети подземных туннелей Илона Маска

Подземная транспортная сеть вокруг Лас-Вегасского Центра Конвенций, которую строит компания Илона Маска Boring Company, должна быть завершена в январе 2021 года. Два отеля уже изъявили желание подключиться к этой транспортной артерии. Wynn Las Vegas и Resorts World Las Vegas добиваются одобрения округа, которое позволит им осуществить задуманный маневр.



Если проекты получат нужное разрешение, автономные машины Tesla будут перевозить гостей по подземным туннелям между отелями и Центром Конвенций. Скоростная поездка будет занимать меньше двух минут. Resorts World Las Vegas и Wynn Las Vegas являются двумя ближайшими к Центру курортными отелями, а потому включение их в транспортную сеть, которое позволит разгрузить наземные дороги, выглядит вполне оправданным.

Петля через Центр Конвенций Лас-Вегаса – это первая попытка Boring Company организовать новую транспортную сеть в системе уже сложившегося трафика. Проект компании встретил сопротивление со стороны монорельсовых компаний Лас-Вегаса, но сумел успешно привлечь миллионы долларов внешних инвестиций и сейчас находится в самом разгаре. Помимо этого, компания Илона Маска вынашивает планы по строительству новой транспортной сети подземных туннелей в Китае.