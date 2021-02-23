Чешский спортсмен установил рекорд, проплыв 81 метр подо льдом

Чешский фридайвер Дэвид Венцл проплыл почти 81 метр (265,75 фута) подо льдом во вторник, побив мировой рекорд, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, температура воды в водоеме, расположенном в 100 км от Праги, составила 3 градуса по Цельсию.

Венцл нырнул в одну прорубь и через 1,5 минуты вынырнул из другой. При этом спортсмен был без гидрокостюма.

Таким образом, Венцл побил предыдущий рекорд в 250 футов, установленный датчанином Стигом Аваллом Северинсеном в октябре 2017 года в южной Гренландии.