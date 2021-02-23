Стоимость биткоина за несколько часов рухнула более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.
На момент написания новости за монету на криптовалютной бирже предлагали 48 604 доллара.
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Биткоин рухнул больше чем на 10 процентов
Стоимость биткоина за несколько часов рухнула более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.
На момент написания новости за монету на криптовалютной бирже предлагали 48 604 доллара.
23 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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