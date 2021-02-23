Археологами найден самый древний СЫР в мире

Относительно недавно в одно из авторитетнейших изданий опубликовали исследование, где научные деятели решили описать свою находки. Они выдвинули предположение о том, что это, скорее всего, древнейших образец сыра. Твёрдую массу белого цвета тринадцатого столетия до н.э. нашли в банке и, несмотря на тот факт, что тридцать веков оно находилось в непростых условиях в пустыне, в веществе осталось немало первоначальных химических соединений, дабы понять, что это сыр.
Первый раз гробницу с сыром отыскали в конце 1800-х годов, но потом она оказалась забытой и утраченной, поскольку гробницу накрыли песчаные бури Сахары. Лишь в 2010 году эту территорию открыли второй раз, её изучением занялись специалисты в области археологии из Франции. Конечно же, не обошлось тут и без мародёрства, но почему-то преступников сыр не заинтересовал.
Проверка подтвердила тот факт, что производство такого сыра происходило посредством смешивания козьего, овечьего молока и молока буйвола. Последний ингредиент оказался самым необычным, так как в Африке буйвол не относился к домашним животным. Накрыт такой сыр был холстом пригодным для хранения пищевой продукции.
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