Ученые нашли следы огромного спутника Марса Чешский спортсмен установил рекорд, проплыв 81 метр подо льдом » Археологами найден самый древний СЫР в мире Ни для кого не секрет, что человечество начало изготавливать и употреблять в пищу сыры уже давно. Вот почему тот факт, что учёные обнаружили в гробнице в Египте сыр, возраст которого превышает три тысячи двести лет, не вызвал особого удивление. Конечно же, истинные гурманы могли бы подумать, что этот продукт является настоящим деликатесом, но, как оказалось, он превратился в источник опасных заболеваний. Относительно недавно в одно из авторитетнейших изданий опубликовали исследование, где научные деятели решили описать свою находки. Они выдвинули предположение о том, что это, скорее всего, древнейших образец сыра. Твёрдую массу белого цвета тринадцатого столетия до н.э. нашли в банке и, несмотря на тот факт, что тридцать веков оно находилось в непростых условиях в пустыне, в веществе осталось немало первоначальных химических соединений, дабы понять, что это сыр. Читайте также: Интересные факты о сыре Первый раз гробницу с сыром отыскали в конце 1800-х годов, но потом она оказалась забытой и утраченной, поскольку гробницу накрыли песчаные бури Сахары. Лишь в 2010 году эту территорию открыли второй раз, её изучением занялись специалисты в области археологии из Франции. Конечно же, не обошлось тут и без мародёрства, но почему-то преступников сыр не заинтересовал. Проверка подтвердила тот факт, что производство такого сыра происходило посредством смешивания козьего, овечьего молока и молока буйвола. Последний ингредиент оказался самым необычным, так как в Африке буйвол не относился к домашним животным. Накрыт такой сыр был холстом пригодным для хранения пищевой продукции.