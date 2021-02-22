Во Франции занялись разработкой атомного ракетоносца будущего

Французская судостроительная компания Naval Group занялась разработкой стратегической атомной подводной лодки третьего поколения, которая после 2035 года должна будет заменить устаревающие корабли типа «Триумфан». Как пишет Naval News, о начале разработки новых кораблей, проект которых получил обозначение SNLE 3G, 19 февраля 2021 года объявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

В настоящее время на вооружении ВМС Франции стоят четыре подводные лодки типа «Триумфан», последняя из которых поступила на флот в 2010 году. Корабль этого типа имеет подводное водоизмещение 14,3 тысячи тонн при длине 138 метров и ширине 12,5 метра. Подлодка оснащена ядерным реактором K15 мощностью 150 мегаватт.

Подлодка способна развивать скорость до 25 узлов, а глубина ее погружения составляет 400 метров. Корабль типа «Триумфан» вооружен 16 баллистическими ракетами M51 с боевыми блоками TN 75 мощностью 110 килотонн. Кроме того подлодка оснащена четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для запуска торпед и противокорабельных ракет.

Исследовательские работы по проекту SNLE 3G будут проводиться до конца 2025 года, после чего Naval Group приступит к строительству первой подводной лодки нового поколения. Как ожидается, первый корабль будет передан флоту в 2035 году, а остальные — с интервалом в пять лет. Планируется, что SNLE 3G простоят на вооружении Франции до 2090 года.

Длина подлодки проекта SNLE 3G составит 150 метров, а подводное водоизмещение — 15 тысяч тонн. Корабль сможет нести 16 модернизированных баллистических ракет M51.4. Он также будет оснащен четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных ракет.