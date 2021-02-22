В США создана печатная установка, производящая роботов

Производство простейших роботов и дронов полностью передается в «руки» автоматизированных систем. Будущее, когда для создания новых роботов не требуется присутствие человека, уже наступило. Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института создали установку способную самостоятельно печатать работающие модели роботов или беспилотных ЛА. Установка получила название LaserFactory и базируется на системе автоматического проектирования устройств и лазерного резака, осуществляющего собственно производство робототехники.



Пользователи могут проектировать устройство с компонентами из библиотеки, добавлять схемы (электрические линии на печатной плате) и вносить некоторые изменения в 2D-редакторе. Это одно из ограничений новой машины — способной создавать только роботов на двухмерной основе. После проверки проекта на соответствие техническим требованиям, программа отправляет инструкции на оборудование LaserFactory. Наряду с лазерным резаком в систему входит устройство, которое печатает схемы и собирает компоненты.

Процесс создания дрона показан на демонстрационном видео. Сначала на пластике намечаются контуры дрона и места установки деталей. Для связи между компонентами, на пластике формируются токопроводящие дорожки, которые после обработки лазером становятся устойчивыми к внешним воздействиям. На следующем этапе готовый дрон попросту вырезают из листа пластика. Вся операция достаточно проста и эффективна, а использовать дрон можно уже через несколько секунд после завершения работ.

Создание таких простейших роботов в больших количествах может потребоваться для оперативного осмотра мест катастроф или труднодоступной местности. Также такие устройства станут объектом учебного процесса, позволяющего быстро проектировать и изменять параметры прототипов на лабораторных занятиях.

Дальнейшее усовершенствование системы LaserFactory позволит создавать полноценных трехмерных роботов, а также повысить точность при печати проводящих дорожек, что позволит устанавливать сложные схемы. Результатом может стать полная автоматизация процесса создания роботов.