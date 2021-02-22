В США подготовили проект замены баллистическим ракетам Minuteman III

Американская компания Northrop Grumman успешно защитила проект перспективной стратегической баллистической ракеты GBSD, разрабатываемой на замену устаревающим Minuteman III. Как пишет Aviation Week, защита проекта состоялась в ноябре прошлого года, однако об этом компания объявила только сейчас.

Northrop Grumman получила контракт на разработку GBSD в сентябре 2020 года по итогам тендера, проводившегося ВВС США. К проекту также привлечены Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Clark Construction, Collins Aerospace, General Dynamics, HDT Global, Honeywell, Kratos Defense, L3 Harris, Lockheed Martin и Textron Systems.

Согласно требованиям ВВС США, новая баллистическая ракета должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 и W87 соответственно.

Мощность W78 составляет 350 килотонн, а W87 — 300 килотонн. Такие боевые части стоят на ракетах Minuteman-III. Новая ракета будет универсальной. Для размещения носителя будут модернизированы шахты ракет Minuteman-III и системы управления ими.

В центрах управления ВВС США, под контролем которых находятся баллистические ракеты, заменят вычислительное оборудование. Предполагается, что после принятия на вооружение в 2029 году баллистические ракеты GBSD будут входить в состав ядерной триады США по меньшей мере до 2075 года.