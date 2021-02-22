В окружении Ким Кардашьян назвали причину ее разрыва с мужем

Собеседник издания отметил, что серьезный конфликт вспыхнул между звездами в 2018 году, в то время как «точка невозврата» была пройдена супругами два года спустя.

«Поворотным моментом в браке Ким и Канье стало то, что он сказал, что рабство — это выбор», — заявил источник US Weekly, вспоминая неоднозначное интервью, в котором Уэст предположил, что рабство в США было выбором, а не повинностью темнокожего населения страны.

По словам инсайдера, возмутившие общественность слова хип-хоп исполнителя огорчили Кардашьян, и паре потребовалось немало времени, чтобы оставить этот инцидент в прошлом. «Но когда Канье [в июле 2020 года] рассказал миру о том, что он обсуждал с Ким возможность аборта перед тем, как на свет появилась их дочь Норт (North), это стало переломным моментом в их браке», — добавил собеседник издания.

Вскоре после скандального заявления баллотировавшийся в тот момент в президенты США Уэст написал серию твитов, в которых обвинил свою жену Ким Кардашьян в попытке закрыть его в психушку. «После этого для Ким уже не было пути назад. Она могла отмахнуться от его шокирующих общественность заявлений, но не могла проигнорировать то, что он упомянул детей. По ее мнению, это было неприемлемо, и она боялась, что однажды Норт прочитает об этом», — добавил инсайдер.