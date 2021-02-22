В Ливии совершено покушение на министра Правительства национального согласия, есть погибшие и раненые

В ливийском Триполи нападению подвергся кортеж министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага. По данным телеканала Al Arabiya, на автоколонну, в которой он передвигался, напали неизвестные люди с оружием.

Они перехватили кортеж министра, после чего началась перестрелка.

По данным СМИ, погиб по меньшей мере один человек — один из группы нападавших. Также ранение получил охранник Башаги, о его состоянии ничего не сообщается. Сам Башага, предположительно, не пострадал.

Инцидент произошел у города Джанзур, который расположен к западу от Триполи.

Уточняется, что двое нападавших арестованы.

Напомним, Ливия уже долгие годы живет в состоянии неразрешимого политического кризиса. Власть в стране делят Правительством национального согласия (ПНС) с центром в Триполи и Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара, которая контролирует восточные территории.