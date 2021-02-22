Уолл-стрит готовится к взлету доходностей госдолга США

(Блумберг) — Факторы, препятствующие росту доходностей на крупнейшем в мире рынке долга, постепенно устраняются.

Присутствие «медведей» на рынке в начале 2021 года, вероятно, не будет мимолетным, и ставки доходности казначейских облигаций наконец вырвутся из устоявшихся диапазонов и устремятся к уровням, последний раз отмечавшимся в начале пандемии. Большинство аналитиков Уолл-стрит ожидают даже более высоких доходностей, учитывая внедрение вакцин и ожидания возврата компаний к работе и новых бюджетных стимулов.

Угроза увеличения стоимости заимствований уже нависла над рисковыми активами — от акций США до бумаг развивающихся стран. Рост доходностей пока, видимо, не тревожит чиновников Федеральной резервной системы, но трейдеры будут следить за признаками обеспокоенности увеличением ставок длинных бондов в комментариях Джерома Пауэлла в Конгрессе на этой неделе. В отсутствие каких-либо намеков участники рынка будут строить собственные предположения относительно уровней, к которым рефляционная торговля может подтолкнуть доходности бондов.

«До пандемии доходность 10-летних облигаций составляла около 1,6%, и, если мы вернемся более или менее к той же ситуации в экономике, которая была в то время, причин, почему доходности должны быть ниже того уровня, не будет», — сказал Стивен Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/uoll-strit-gotovitsya-k-vzletu-dokhodnostey-gosdolga-ssha-1030106213