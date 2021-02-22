Ученым США удалось поднять в воздух предмет с помощью света

Исследователям из Пенсильванского университета удалось поднять в воздух две небольшие майларовые пластины и управлять их движением только с помощью света.

Как передает Укринформ , об этом сообщает портал Wired .

Отмечается, что ранее исследователи использовали это физическое явление для полета невидимых аэрозолей и частиц в устройствах. Но никто никогда раньше не перемещал предмет, достаточно большой, чтобы его можно было обхватить рукой, и тем более не поднимали ничего, что может нести в себе другие предметы.



Во время эксперимента исследователи разместили тонкие пластины над покрытием из светодиодов, энергия которых нагрела нижнюю часть майлара, двигала частицы воздуха под пластиком и отталкивала пластины от стола. Ученые активировали лампочки и зафиксировали, что майларовые пластины начали подниматься. Более того, при передвижении светового луча они перемещались над покрытием.

Благодаря этому эксперименту исследователи надеются разработать систему полета с помощью технологии зависания на свете.