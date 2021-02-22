Ученые рассказали, как часто женщинам можно есть овсяную кашу

Овсяная каша богата полезными микроэлементами и витаминами, пищевыми компонентами. Однако она также содержит большое количество фитиновой кислоты, которая вредит организму, поясняют ученые, пишет портал scientificrussia.

Ранее уже сообщалось, что овсянка опасна, потому что вымывает кальций. Ученые подтвердили данный тезис и объяснили, почему так происходит. Оказывается, при переваривании овсянка образует нерастворимые соли с кальцием, тем самым затрудняя его всасывание и усвоение. И даже при добавлении молока из овсяной каши не усвоится необходимый кальций. Фитиновая кислота стимулирует его вымывание из костной ткани и плазмы.

На это следует обратить особое внимание женщинам, поскольку по мере приближения к менопаузе снижается уровень эстрогенов, что тормозит усвоение кальция в кишечнике. Поэтому дамам среднего и преклонного возраста с высоким риском остеопороза овсяную кашу следует есть не чаще одного раза в неделю.