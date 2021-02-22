Ученые — мыши стали внезапно умнеть

Длительное проживание рядом с человеком потребовало от домовых мышей (Mus musculus) развития способности к решению задач, причем больше всего в этом преуспели западные домовые мыши, синантропизация которых произошла раньше остальных. Это выяснили немецкие ученые, которые поместили домовых мышей трех разных подвидов в клетки и дали им решать задачки: например, мышам нужно было открыть окошко лего-домика, чтобы получить угощение. Статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Жизнь многих животных сильно зависит от деятельности человека, и касается это не только одомашненных видов: люди могут разрушать привычные для диких животных места обитания, лишать их пищи или попросту истреблять. При этом для некоторых животных люди — основные поставщики пропитания на протяжении долгой истории их существования. Заметный пример — домовая мышь, разные подвиды которой живут в тесном контакте с человеком уже в течение 3–11 тысячи лет: например, западная домовая мышь (M. m. domesticus) начала сближаться с человеком более 14 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, после чего (во многом благодаря морским перевозкам) появилась и на территории Восточной Европы.

Подобный комменсализм для человека не всегда приятен (тех же мышей, живущих в домах и поедающих еду, стараются истреблять), поэтому от синантропного (то есть живущего рядом с человеком) вида может потребоваться стремительное развитие когнитивных способностей, в частности — способности к решению задач, которая потенциально не только поможет им выжить в случае нападения человека, но и эффективно добывать у него еду.

Аня Гюнтер (Anja Guenther) из Института эволюционной биологии Общества Макса Планка и ее коллеги предположили, что когнитивные способности мышей также развивались благодаря соседству с людьми, и те подвиды, которые жили вблизи человека дольше всего, должны быть сообразительнее остальных. Чтобы это проверить, ученые собрали группу из 148 взрослых живущих в неволе мышей (как самцов, так и самок) трех разных подвидов: западных домовых (M. m. domesticus), синантропизация которых началась раньше всех (около 13 тысяч лет назад или больше), восточных домовых (M. m. musculus), сблизившихся с жителями Балкан около 8 тысяч лет назад, и восточноазиатских домовых (M. m. castaneus), синантропная жизнь которых началась, по разным оценкам, от 7600 до 3800 лет назад в Азии.

Мышей поместили в клетки и дали им для решения несколько задачек: чтобы получить угощение, мышам, например, нужно было открыть окошко лего-домика, пододвинуть пластиковую крышку с платформы, подтянуть крышечку на проволоке и открыть прозрачную полусферу. Дополнительно ученые протестировали, насколько хорошо мыши взаимодействуют с новой средой (для этого в клетки помещали неизвестные им предметы и следили за тем, заинтересуют ли они мышей), а также их способность к когнитивному контролю: для этого между угощением и мышью помещали сначала непрозрачную, а затем — прозрачную перегородку, и следили, заметит ли мышь и тот, и другой.

Западные домовые мыши, которые стали синантропными раньше остальных, решали все предложенные им задачи быстрее и справлялись с ними успешнее: по всем задачкам их успех составлял около 80 процентов, в то время как восточные и восточноазиатские домовые мыши справлялись с заданиями меньше чем в 50 процентах случаев. Также западный подвид проводил больше времени в новой среде (примерно на 40 процентов), а в задачке на когнитивный контроль никакой разницы между мышами не наблюдалось (хотя представители восточного подвида предпринимали больше попыток, чем остальные).

Связь между когнитивными способностями животных и изменчивостью среды, в которой они обитают, также постулирует так называемая «гипотеза когнитивного буффера», которая, в частности, объясняет, почему мозг некоторых животных отличается довольно большим объемом относительно тела. Согласно этой гипотезе, когнитивное развитие под воздействием среды необходимо для успешного выживания вида в этой самой среде. Как показало новое исследование, проследить это можно и среди тесно связанных друг с другом подвидов: синантропизация и многовековая жизнь рядом с человеком, по-видимому, в действительности подтолкнула когнитивное развитие мышей, а сообразительнее оказались именно те мыши, подвид которых начал жить рядом с людьми раньше всего.