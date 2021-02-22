«  
  »

Участники Daft Punk объявили о распаде группы после 28 лет

Музыканты объявили о распаде группы в ролике под названием «Epilogue» — в нём к восьмиминутному фрагменту из фильма 2006 года Electroma добавили экран с надписью «1993-2021». Агент Daft Punk Кэтрин Фрейзер позже подтвердила СМИ, что дуэт прекратил своё существование, но конкретной причины не назвала.

Участники французского дуэта, Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо, занимались музыкой ещё во время учёбы. Спустя несколько лет после знакомства они сформировали группу Darlin’, а вскоре после её распада начали делать электронную музыку — уже под именем Daft Punk.

За 28 лет своего существования музыканты выпустили лишь четыре студийных альбома, последний из которых, Random Access Memories, вышел в 2013 году. Кроме того, они занимались саундтреками и написали музыку к фильму «Трон: Наследие».

22 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  