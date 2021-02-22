Ученым удалось полностью восстановить геном гигантского пещерного медведя Стоимость биткоина рухнула, бернувшись катастрофой для владельцев » Участники Daft Punk объявили о распаде группы после 28 лет Музыканты объявили о распаде группы в ролике под названием «Epilogue» — в нём к восьмиминутному фрагменту из фильма 2006 года Electroma добавили экран с надписью «1993-2021». Агент Daft Punk Кэтрин Фрейзер позже подтвердила СМИ, что дуэт прекратил своё существование, но конкретной причины не назвала. Участники французского дуэта, Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо, занимались музыкой ещё во время учёбы. Спустя несколько лет после знакомства они сформировали группу Darlin’, а вскоре после её распада начали делать электронную музыку — уже под именем Daft Punk. За 28 лет своего существования музыканты выпустили лишь четыре студийных альбома, последний из которых, Random Access Memories, вышел в 2013 году. Кроме того, они занимались саундтреками и написали музыку к фильму «Трон: Наследие».