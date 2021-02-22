Участники Daft Punk объявили о распаде группы после 28 лет

Музыканты объявили о распаде группы в ролике под названием «Epilogue» — в нём к восьмиминутному фрагменту из фильма 2006 года Electroma добавили экран с надписью «1993-2021». Агент Daft Punk Кэтрин Фрейзер позже подтвердила СМИ, что дуэт прекратил своё существование, но конкретной причины не назвала.
За 28 лет своего существования музыканты выпустили лишь четыре студийных альбома, последний из которых, Random Access Memories, вышел в 2013 году. Кроме того, они занимались саундтреками и написали музыку к фильму «Трон: Наследие».
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