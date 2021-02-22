Тель-Авивский университет запустит наноспутник на орбиту Земли с помощью ракеты NASA

Тель-Авивский университет (TAU) объявил, что первый наноспутник, который будет полностью спроектирован, разработан, собран и испытан в израильском университете, будет отправлен на орбиту Земли с помощью ракеты NASA в субботу, 20 февраля 2021 года, сообщает «The Jerusalem Post».

Ракета сначала состыкуется с Международной космической станцией (МКС), и оттуда астронавты выведут спутник на орбиту. Наноспутник размером с коробку для обуви будет измерять космическое излучение вокруг Земли. «Это наноспутник или миниатюрный спутник типа «кубсат»», – объясняет д-р Офер Амрани, руководитель лаборатории миниатюрных спутников TAU. «Размеры спутника – 4 на 4 на 12 дюймов (10 на 10 на 30 см), а вес – менее шести фунтов (2,5 килограмма).

«Это важный день для TAU, – заявил профессор Колин Прайс, руководитель школы имени Портера в составе TAU. «Теперь мы присоединились к «Гражданской космической революции», называемой «Новым космосом», в которой, в отличие от «Старого космоса», создавать и запускать спутники могут не только гигантские компании с огромными бюджетами и большими командами инженеров». «Несколько лет назад мы основали Центр наноспутников с целью создания небольших кубсатов для исследовательских целей, – продолжил Прайс. – С тех пор мы смогли доказать, что при правильном планировании, миниатюризации и модуляции многих технологий, маленькие спутники могут быть построены и запущены в космос студентами в течение двух лет, имея лишь небольшую часть от бюджета, необходимого для «Старого Космоса»».

TAU завершил строительство TAU-SAT1 около четырех месяцев назад, отправив его на предполетные испытания в Японское космическое агентство JAXA. Около двух недель назад наноспутник прибыл на свою конечную остановку перед стартом, остров Уоллопс, где он «прокатится» на космическом корабле NASA, предназначенном для Международной космической станции (МКС). Работа была выполнена в Центре наноспутников TAU, междисциплинарном проекте инженерного факультета имени Иби и Аладара Флейшмана, Школы окружающей среды и наук о Земле Портера на факультете точных наук имени Раймонда и Беверли Саклер и Центром ядерных исследований «Сорек» (SNRC).

«Мы знаем, что в космосе движутся высокоэнергетичные частицы, источником которых является космическое излучение Солнца», – заявил д-р Меир Ариэль, директор Центра наноспутников TAU. «Наша научная задача – отслеживать это излучение и измерять поток этих частиц. Следует понимать, что космос – враждебная среда не только для людей, но и для электронных систем. Когда эти частицы попадают на космонавтов или электронное оборудование в космосе, они могут нанести значительный ущерб», – добавил Ариэль. «Научная информация, собранная нашим спутником, позволит разработать средства защиты для космонавтов и космических систем. С этой целью мы включили в программу спутника ряд экспериментов, разработанных нашими партнерами из Департамента космической среды SNRC, которые также будут проводить соответствующие научные исследования». Еще одна проблема, которая возникла, заключалась в том, как извлечь данные, собранные спутником TAU-SAT1. Для этой цели «спутниковая станция была построена на крыше Инженерного факультета», – рассказал Амрани.

«Когда TAU-SAT1 будет проходить «над» Израилем, то есть в радиусе нескольких тысяч километров от приемной зоны наземной станции, антенны будут отслеживать орбиту спутника, и между спутником и станцией произойдет процесс передачи данных. Такие передачи будут происходить примерно четыре раза в день, каждая продолжительностью менее 10 минут. В дополнение к своей научной миссии, спутник также будет служить космической ретрансляционной станцией для радиолюбителей всего мира», – продолжил он. «Ожидается, что в общей сложности спутник будет активен в течение нескольких месяцев. Поскольку у него нет двигателя, его траектория со временем изменится из-за сопротивления атмосферы. В конечном итоге он сгорит в атмосфере», – заключил Амрани.

Запуск, запланированный на 12:36. по восточному времени. Будет вестись его прямая трансляция, которой будет предшествовать панельная дискуссия о спутнике. На высоте 250 миль (400 километров) над уровнем моря наноспутник будет вращаться вокруг Земли с головокружительной скоростью 17000 миль в час (27600 километров в час), или пять миль в секунду (7,6 километра в секунду), завершая облет Земли каждые 90 минут.

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