Евросоюз обеспокоился усилением репрессий в Белоруссии Ученым США удалось поднять в воздух предмет с помощью света » Сын Ротару заявил, что не может связаться с ней по телефону Руслан Евдокименко, единственный сын Софии Ротару, в сторис инстаграма пожаловался, что вечно не может дозвониться до матери.

Ее телефон все время занят. В доказательство Руслан выложил скриншот экрана. «Когда звонишь, но ты занята», — написал он.

Как ранее писал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом.

Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.

Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы.

Ротару приобрела недвижимость 15 лет назад. Изначально на участке стоял деревянный дом, который певица обложила кирпичом, придав ему причудливую форму.