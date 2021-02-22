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Сын Ротару заявил, что не может связаться с ней по телефону

Руслан Евдокименко, единственный сын Софии Ротару, в сторис инстаграма пожаловался, что вечно не может дозвониться до матери.


Ее телефон все время занят. В доказательство Руслан выложил скриншот экрана.

«Когда звонишь, но ты занята», — написал он.
Как ранее писал «Рамблер», журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк Софии Ротару под Киевом.
Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.
Владения певицы расположены в поселке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра, в сосновой роще, вдали от оживленной трассы.
Ротару приобрела недвижимость 15 лет назад. Изначально на участке стоял деревянный дом, который певица обложила кирпичом, придав ему причудливую форму.

22 февраля, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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