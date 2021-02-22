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Стоимость биткоина рухнула, бернувшись катастрофой для владельцев

Стоимость самой популярной криптовалюты планеты — биткоина — рухнула. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на 17:30 снижение составило 16 процентов.

21 февраля стоимость криптовалюты вновь обновила исторический рекорд — тогда цена поднялась до отметки в 58 тысяч долларов.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Маск подчеркнул, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Он добавил, что как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам.

22 февраля, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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