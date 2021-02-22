Участники Daft Punk объявили о распаде группы после 28 лет Невеста Роналду снялась обнаженной » Стоимость биткоина рухнула, бернувшись катастрофой для владельцев Стоимость самой популярной криптовалюты планеты — биткоина — рухнула. Об этом свидетельствуют данные Coindesk По состоянию на 17:30 снижение составило 16 процентов. 21 февраля стоимость криптовалюты вновь обновила исторический рекорд — тогда цена поднялась до отметки в 58 тысяч долларов. Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Маск подчеркнул, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Он добавил, что как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам.