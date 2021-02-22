США пообещали ввести против России «не просто санкции»

Власти США ответят на кибератаки на американские ведомства, которые, по мнению Вашингтона, организовала российская сторона. Как заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, разведка уже выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам.

«Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых», — заявил он, передает CBS. Салливан добавил, что это будут «не просто санкции». Реакция на такие инциденты требует «всеобъемлющего инструментария», добавил он.

Напомним, ранее США сообщили о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. Были атакованы в том числе правительственные учреждения США. Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников.