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Рассекречен интерьер нового седана Kia, который больше и роскошнее K5

В Южной Корее сфотографировали интерьер пятиметровой Kia K8
Фотошпионы рассекретили интерьер седана Kia K8 — четырёхдверки, которая больше и роскошнее K5. Новинка удивила широкоформатным изогнутым экраном передней панели/медиасистемы, мультирулём с пухлой подушкой, а также «ступенчатой» центральной консолью. На других Kia аналогичные дизайнерские решения не применялись.
Шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб обещал для K8 выверенный с точки зрения эргономики интерьер «первого класса», и «восьмёрка» ни в чём не копирует салоны других моделей корейского концерна.

Приборная панель и тачскрин информационно-развлекательного комплекса объединены под изогнутым стеклом в единый кластер а-ля «мерседесовский» MBUX, блок климат-контроля сенсорный, хотя есть привычные регулировочные шайбы.

Интерьер Kia K8, thekoreancarblog.com

Привычный для Kia руль с круглой подушкой и ярко-выраженными боковыми спицами заменён, хотя спаренные фирменные «качельки» остались. Изменился даже логотип: K8 станет первой Kia с двумерным лейблом. Нестандартно оформлен центральный тоннель: шайба-селектор трансмиссии, кнопки ездовых настроек и стояночный тормоз находятся на подиуме, а на уровень ниже расположены подстаканники и ниша для беспроводной зарядки гаджетов.

Новая Kia K8

Подтверждённой информации по линейке двигателей и трансмиссий Kia K8 нет, но инсайдеры прочат большому седану гибридную установку на основе бензиновой «турбочетвёрки» 1.6, новый бензиновый 3,5-литровый мотор, а также актуальный 2,5-литровый четырёхцилиндровый агрегат линейки Smartstream. Отдача самых мощных версий достигнет отметки 300 лошадиных сил, и для топовых «восьмёрок» будет доступен полный привод. Базовые Kia K8 по-прежнему будут переднеприводными; сохранятся и коммерческие газовые версии.

Полностью рассекретить Kia K8 обещают до конца 2021 года, но сначала продажи начнутся на внутреннем южнокорейском рынке. Позже «восьмёрку» привезут в США, где пятиметровый седан заменит Kia Cadenza. О российских перспективах Kia K8 говорить преждевременно, но предшественника модели — K7/Cadenza — в нашей стране не продавали.

22 февраля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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