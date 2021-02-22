Рассекречен интерьер нового седана Kia, который больше и роскошнее K5

Приборная панель и тачскрин информационно-развлекательного комплекса объединены под изогнутым стеклом в единый кластер а-ля «мерседесовский» MBUX, блок климат-контроля сенсорный, хотя есть привычные регулировочные шайбы.
Привычный для Kia руль с круглой подушкой и ярко-выраженными боковыми спицами заменён, хотя спаренные фирменные «качельки» остались. Изменился даже логотип: K8 станет первой Kia с двумерным лейблом. Нестандартно оформлен центральный тоннель: шайба-селектор трансмиссии, кнопки ездовых настроек и стояночный тормоз находятся на подиуме, а на уровень ниже расположены подстаканники и ниша для беспроводной зарядки гаджетов.
Новая Kia K8
Подтверждённой информации по линейке двигателей и трансмиссий Kia K8 нет, но инсайдеры прочат большому седану гибридную установку на основе бензиновой «турбочетвёрки» 1.6, новый бензиновый 3,5-литровый мотор, а также актуальный 2,5-литровый четырёхцилиндровый агрегат линейки Smartstream. Отдача самых мощных версий достигнет отметки 300 лошадиных сил, и для топовых «восьмёрок» будет доступен полный привод. Базовые Kia K8 по-прежнему будут переднеприводными; сохранятся и коммерческие газовые версии.
Полностью рассекретить Kia K8 обещают до конца 2021 года, но сначала продажи начнутся на внутреннем южнокорейском рынке. Позже «восьмёрку» привезут в США, где пятиметровый седан заменит Kia Cadenza. О российских перспективах Kia K8 говорить преждевременно, но предшественника модели — K7/Cadenza — в нашей стране не продавали.
Leave a Reply