Рассекречен интерьер нового седана Kia, который больше и роскошнее K5

Фотошпионы рассекретили интерьер седана Kia K8 — четырёхдверки, которая больше и роскошнее K5. Новинка удивила широкоформатным изогнутым экраном передней панели/медиасистемы, мультирулём с пухлой подушкой, а также «ступенчатой» центральной консолью. На других Kia аналогичные дизайнерские решения не применялись.

Шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб обещал для K8 выверенный с точки зрения эргономики интерьер «первого класса», и «восьмёрка» ни в чём не копирует салоны других моделей корейского концерна.