Памела Андерсон дала первое интервью после свадьбы со строителем

Памела Андерсон, которая месяц назад вышла замуж в шестой раз, дала первое совместное интервью с мужем. Избранником 53-летней звезды стал личный телохранитель Дэн Хейхерст, который младше ее на 13 лет.

Свадьба пары прошла на заднем дворе загородного поместья, которое Андерсон купила у своей бабушки на острове Ванкувер. На днях Памела и Дэн вышли в прямой эфир британского шоу Loose Women. Как сообщает Dailymail, влюбленные решили дать интервью прямо из кровати, лежа в обнимку.

В разговоре, который зрители назвали «неловким», пара отметила что хочет «навсегда остаться в изоляции», а Дэн пошутил о том, что Памела влюбилась в его мужественность.

Андерсон также рассказала, как познакомились с избранником. «Я застряла у себя дома в Канаде, а Дэн тут работал. Последние полтора года я занималась ремонтом дома и сейчас он просто прекрасен. Дэн и его дети тоже живут здесь. Теперь мы застряли тут вместе», — поделилась знаменитость.