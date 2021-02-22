Невеста Роналду снялась обнаженной

Модель Джорджина Родригес, невеста футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, снялась обнаженной. Публикация доступна в ее Instagram.

Родригес предстала на снимке без одежды. Испанская модель прикрылась дамской сумочкой. В описании к публикации она оставила крылатое выражение capre diem («лови момент» ). За сутки пост набрал более 2,5 миллиона лайков.

11 февраля сообщалось об участии Родригес в рекламной кампании бренда Effec. В ее рамках испанка сняла видеоролик, где продемонстрировала купальник. 13 января Родригес опубликовала фото в нижнем белье.