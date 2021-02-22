«Небесный кран» сфотографировал марсоход «Персеверанс» во время высадки

Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии, сделанные как самим ровером, так и тормозной системой, высаживавшей аппарат на поверхность Марса. Кроме того специалисты NASA показали и снимок десантного модуля на фоне кратера Езеро, сделанный орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, сообщается на сайте NASA.

Марсоход нового поколения «Персеверанс» и беспилотный вертолет «Индженьюити» были запущен в космос в июле прошлого года, а 18 февраля 2021 года успешно высадились в кратере Езеро на Красной планете. Вместе с ними на Марс прибыли три микрочипа с именами людей, табличка в честь врачей Земли, монета с адресом Шерлока Холмса и небольшой фрагмент марсианского метеорита, использующегося для калибровки одного из приборов.

Ожидается, что «Персеверанс» проведет обширные исследования поверхностного слоя Марса и, возможно, сможет найти биосигнатуры, а также соберет образцы грунта в пробирки, которые затем попадут на Землю в рамках программы MSR (Mars Sample Return Mission). Кроме того, марсоход проведет эксперимент по добыче кислорода из атмосферы планеты и исследует климатические условия на ней. «Индженьюити» cначала попробует взлететь с поверхности Марса, а затем будет заниматься разведкой местности.

19 февраля NASA опубликовало первые цветные снимки, присланные ровером на Землю. Два из них были сделаны камерами Hazcams и демонстрируют окружающую местность, тень марсохода и одно из его колес. Третий снимок был сделан камерой тормозной системы «Небесный кран» во время спуска марсохода на поверхность планеты на нейлоновых шнурах.

NASA / JPL-Caltech NASA / JPL-Caltech

Кроме того специалисты опубликовали снимок, сделанный 18 февраля 2021 года камерой HiRISE, установленной на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. На нем виден раскрытый купол парашюта десантного модуля, сам модуль и древнюю дельту реки в кратере Езеро. На момент съемки орбитальный аппарат находился в 700 километрах от десантного модуля и двигался со скоростью три километра в секунду.