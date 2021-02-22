«Небесный кран» сфотографировал марсоход «Персеверанс» во время высадки

Марсоход «Персеверанс» прислал первые цветные фотографии, сделанные как самим ровером, так и тормозной системой, высаживавшей аппарат на поверхность Марса. Кроме того специалисты NASA показали и снимок десантного модуля на фоне кратера Езеро, сделанный орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, сообщается на сайте NASA.
Марсоход нового поколения «Персеверанс» и беспилотный вертолет «Индженьюити» были запущен в космос в июле прошлого года, а 18 февраля 2021 года успешно высадились в кратере Езеро на Красной планете. Вместе с ними на Марс прибыли три микрочипа с именами людей, табличка в честь врачей Земли, монета с адресом Шерлока Холмса и небольшой фрагмент марсианского метеорита, использующегося для калибровки одного из приборов.
Ожидается, что «Персеверанс» проведет обширные исследования поверхностного слоя Марса и, возможно, сможет найти биосигнатуры, а также соберет образцы грунта в пробирки, которые затем попадут на Землю в рамках программы MSR (Mars Sample Return Mission). Кроме того, марсоход проведет эксперимент по добыче кислорода из атмосферы планеты и исследует климатические условия на ней. «Индженьюити» cначала попробует взлететь с поверхности Марса, а затем будет заниматься разведкой местности.
19 февраля NASA опубликовало первые цветные снимки, присланные ровером на Землю. Два из них были сделаны камерами Hazcams и демонстрируют окружающую местность, тень марсохода и одно из его колес. Третий снимок был сделан камерой тормозной системы «Небесный кран» во время спуска марсохода на поверхность планеты на нейлоновых шнурах.
Кроме того специалисты опубликовали снимок, сделанный 18 февраля 2021 года камерой HiRISE, установленной на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. На нем виден раскрытый купол парашюта десантного модуля, сам модуль и древнюю дельту реки в кратере Езеро. На момент съемки орбитальный аппарат находился в 700 километрах от десантного модуля и двигался со скоростью три километра в секунду.
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