НАСА показало полное видео посадки ровера на Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показало посадки ровера Perseverance на Марс в Twitter.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.

You’ve never seen a @NASAMars landing like this!

This is REAL footage captured by cameras on @NASAPersevere rover’s entry, descent & landing suite. By turning sci-fi into reality, the team is inspiring millions with incredible visuals from another world. #CountdownToMars pic.twitter.com/DKBRhjHLZv

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) February 22, 2021