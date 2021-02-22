В окружении Ким Кардашьян назвали причину ее разрыва с мужем 5 драм о женщинах с сильным характером » Начался обвал Биткоина Биткойн в ходе торговой сессии снижается на 3,41%, достигая отметки в $55,788 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 11:39 . Ранее цена криптовалюты росла на 1,97%, до $58,1 тыс., обновив исторический максимум. Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».