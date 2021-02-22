На Марсе обнаружили живую плесень

Споры черной плесени и некоторых бактерий могут пережить взлет космического корабля и путешествие на Марс, выяснили астробиологи. Вследствие этого такие споры становятся опасны для космонавтов, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology.

Чтобы воссоздать условия поверхности «красной планеты», ученые запустили бактерии и грибки на высоту в 38 километров над землей на воздушном шаре. Образцы поместили в специальный контейнер, в котором воспроизводятся марсианские температура, давление, состав атмосферы и почвы.

Так, из всех отправленных в стратосферу бактерий наихудший результат показали бактерии-экстремофилы из родов Buttiauxella, которые были практически полностью стерилизованы. При этом значительная часть остальных образцов пережила полет. Лучше всего это удалось спорам черной плесени, которые вызывают в легких человека опасные инфекции.

Согласно подсчетам ученых, плесень может прожить на поверхности Марса до пяти часов. Такие данные ставят под угрозу безопасность будущих экспедиций на Марс, считают исследователи.