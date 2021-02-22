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Моника Беллуччи сыграет в жестком апокалипсисе

Моника Беллуччи сыграет в итальянской апокалиптике

Актриса исполнит одну из ведущих ролей в итальянском проекте «Сиккита», апокалиптической фантастике о смертоносной засухе.

По сюжету долгая тотальная засуха превратила мир в сплошную пустыню и заставила человечество умирать от жажды. Группка выживших, среди которых оказались представители самых разных социальных классов, сосредотачивается в Риме и объединяет силы, чтобы попытаться спастись.

В режиссерском кресле находится Паоло Вирдзи, известный по фильмам «Цена человека», «Как чокнутые». Съемки уже стартовали и проходят в Риме.

22 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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