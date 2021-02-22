Майкл Б.Джордана застукали ночью на свидании

Поклонники Майкла Б. Джордана с восторгом наблюдают за тем, что сейчас происходит в личной жизни актера. Вчера он опубликовал пару фотографий с ночного совместного выхода со своей возлюбленной, Лори Харви. На одном фото Майкл ведет подругу, одетую в сверкающее платье, под руку, на другом с любовью поправляет ее волосы. «Люблю тебя, милая», — подписал публикацию Джордан.

«Как приятно видеть любовь!», «Король и королева», «Я искренне желаю им радости и долгих отношений», «Он любит ее, это видно», — комментируют фотографии Майкла подписчики.

Слухи о связи Майкла и Лори появились в ноябре, сама пара подтвердила их в начале января. Инсайдеры говорят, что у актера и его возлюбленной прекрасные отношения.