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Мадонна снимет документальный фильм сама о себе

Мадонна снимет документальный фильм о себе

Знаменитая певица Мадонна собирается снять документальный фильм о себе на стриминговой платформе Netflix.

В картине будут представлены кадры из ее концертного тура Madame X, который завершился в марте прошлого года, а также закулисные кадры поп-звезды.

Кроме того, в фильме будут показаны сцены, в которых суперзвезда борется с травмами бедра и колена, из-за которых она отказалась от нескольких шоу из тура.

Мадонна буквально пролила кровь, пот и слезы во время тура Madame X, и она хочет, чтобы этот документальный фильм продемонстрировал, что это было за зрелище -сказано в источнике.

Дата выхода фильма на Netflix в данный момент неизвестна.

22 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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